العراق تعلن عن إعادة 621 شخصاً من السودان بينهم سوريين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رحلة الإجلاء الأخيرة التي خصصها دولة رئيس مجلس الوزراء وصلت إلى بغداد، وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جرّاء الأحداث هناك".

لافتاً إلى أنه "بخمس طائرات نوع (C130) تم إعادة 621 مواطناً عراقياً حتى الآن، من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية".

وأضاف أن "غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة، عملت جهدها وبالتنسيق مع القوة الجوية العراقية وأبطالها لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء".

ودون ناشطون سوريون منذ مساء يوم أمس على مواقعهم في التواصل الافتراضي، أن هناك جهود لإعادة مواطنين من شمال وشرق سوريا إلى الديار، وسيجري التنسيق مع الإدارة الذاتية لإعادتهم إلى المنطقة، بعد اجلائهم من السودان.

وأجلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 3 دفعات من العالقين في السودان، وصل عددهم إلى 341 شخصاً، عبر التنسيق والتعاقد مع عدد من شركات الطيران الخاصة في سوريا.

وتوقفت عملية اجلاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواطنيها، العالقين في السودان، عبر شركات الطيران الخاصة في البلاد، بعد أن وقفت حكومة دمشق عائقاً، ومنعها للشركات التنسيق والتعاقد مع الإدارة الذاتية، وحصر استقبال من يتم اجلائها في مطار دمشق، بعد ان كانت الإدارة الذاتية تعمل على ايصالهم للمنطقة عبر مطار قامشلو الدولي.

(م ش)