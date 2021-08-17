العراق.. مقتل وإصابة 8 من عناصر الجيش واثنين من مرتزقة داعش

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي قوله إن مرتزقة داعش هاجموا بأسلحة قناصة نقطة أمنية للجيش الفوج الثالث – السرية الأولى في قرية "العالي" شمال قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى.

وأكد المصدر أن الهجوم خلّف 3 قتلى من الجيش، ومصاباً بحالة حرجة، ًمشيراً إلى أن الهجوم انتهى بوصول تعزيزات عسكرية أجبرت المهاجمين على الفرار.

كما قتل عنصر من الحشد الشعبي- الفوج الرابع لواء نداء ديالى- وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط بيرة حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة)، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وفي سياق منفصل، أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة استهداف أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى أيضاً.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل اثنين من مرتزقة داعش في كركوك.

كما أطلقت القوى الأمنية عملية لملاحقة بقايا مرتزقة داعش في ديالى شملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال.

وتتعرض القوى الأمنية العراقية وأبراج الطاقة بين الحين والآخر لهجمات وتفجيرات يقف خلف أغلبها مرتزقة داعش.

(ح)