العراق.. مقتل جندي وإصابة 3 آخرين

وأوضحت الخلية أن الحادث وقع في قرية العطشانة التابعة لقضاء داقوق، جنوبي محافظة كركوك.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في منطقة كركوك للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق".

وتهدف عملية "أبطال العراق" إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ومؤخراً ارتفعت وتيرة هجمات "داعش" في مناطق تعرف بمثلث الموت، بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

(ي ح)