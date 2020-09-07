العراق.. مقتل أحد قادة الحشد الشعبي خلال هجوم لـ داعش

وقال الحشد في بيان: " إن قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر مرتزقة داعش الذي شن هجمات على قطعات اللواء شمال خانقين".

وأضاف أن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر الدواعش الذين هاجموا، مساء أمس الاحد، قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين"، مشيرًا الى أن "الدواعش هربوا وتجري الآن مطاردتهم"

وأردف البيان" فيما أسفر الهجوم عن استشهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي حسين رزاق المياحي أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين برصاص قناص".

هذا وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، يوم السبت، العثور على كدس عتاد من مخلفات مرتزقة داعش غرب البلاد.

(ش ع)