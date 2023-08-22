العراق لم يتوصل لاتفاق مع تركيا حول استئناف تصدير النفط

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها، إن “وزيري النفط العراقي والتركي لم يتوصلا لاتفاق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.

واوضحت ان “الوزيرين اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات في المستقبل”.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار .

وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة النفط العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

ووصل وزير النفط حيان عبدالغني، أمس الإثنين، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وفي آذار المنصرم أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من باشور "جنوب كردستان".

واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من مناطق باشور كردستان دون موافقة بغداد.

(سـ)