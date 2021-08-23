العراق.. إطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش في شمال بغداد

وجاء الإعلان عن انطلاق العملية العسكرية التي تعد الثانية خلال 10 أيام في شمال بغداد، خلال زيارة الكاظمي إلى منطقة الطارمية، وفق حساب مكتبه الإعلامي على "تويتر".

وقال الكاظمي: "مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".

وأضاف: "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية".

ودعا أهالي المنطقة إلى "الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية".

وشهدت منطقة الطارمية، قبل يومين، هجوماً لداعش على مقر للحشد الشعبي، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى من عناصره.

وكانت القوات العراقية أطلقت في الـ14 من آب/أغسطس الجاري عملية ضد بقايا "داعش"، شمالي العاصمة بغداد.

ويذكر أن العراق أعلن الانتصار على "داعش" أواخر عام 2017، إلا أن الأخير بقي على شكل خلايا تتمركز في مناطق نائية تتخذها ملاذاً لشن هجمات بين الحين والآخر.

(ل د)