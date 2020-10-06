العراق... إصابة مدنيين اثنين نتيجة سقوط قذائف في ديالى

قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "ست قذائف هاون وقعت في قرية الإصلاح في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى"، وأضافت أن "ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة في بغداد، فيما أشارت إلى أن انسحاب السفارة سيؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريح للقناة الرسمية، إن "الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة"، مبينًا أن "الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد".

وأضاف أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية قلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد"، مشيرًا إلى أن "الاتصال عبّر عن رأي الإدارة في الوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة".

وتابع أن "الاستهداف والهجمات ضد الشعب العراقي وليس ضد السفارات فقط"، لافتًا إلى أن "الاستهداف هو للأراضي العراقية والضحايا عراقيون".

وأكد حسين أن "انسحاب السفارة الأمريكية يؤثر في علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية"، لافتًا إلى أن "بعض الدول تحركت باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب".

ولفت فؤاد حسين إلى أن "واجب الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية والبعثات الدولية الأخرى"، موضحًا "أننا تواصلنا مع الأحزاب والقيادات السياسية لشرح خطورة الوضع".

وبين أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات".

(آ س)