العراق.. إلقاء القبض على 8 مرتزقة من داعش

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية.

وأضافت الوكالة أنهم اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم إلى تلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عمليات إرهابية عدة أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة مرتزقة داعش، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مجموعات مسلحة يشتبه بانتسابهم لـ داعش.

(ش ع)