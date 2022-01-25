العراق.. إلغاء الأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان

وبحسب شبكة السومرية، فإن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان".

وأضافت إن "المحكمة أكدت أن الادعاء على أن جلسة البرلمان قد علقت من قبل محمود المشهداني، لا يوجد ما يسنده قانونياً".

وألغت المحكمة الاتحادية الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان المقدمة من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني إلى بداية الشهر المقبل.

(ل د)