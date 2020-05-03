العراق.. هجوم جديد لداعش على قوات الحشد الشعبي

وذكر الحشد الشعبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

وأضاف "قتلت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي 4 عناصر التنظيم الإرهابي حاولوا التعرض لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".

وأوضح البيان "أن مدفعية اللواء 21 في الحشد الشعبي قصفت، مساء اليوم، مركبة بداخلها 4 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي حاولت التقرب لقطعات اللواء شرق صلاح الدين".

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مرتزقة داعش، خاصة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

(ي ح)