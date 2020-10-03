العراق بصدد اتخاذ إجراءات أمنية لوقف الهجمات على بغداد

وقالت الخارجية العراقية في بيان إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الجمعة، وتركز الحديث على العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد.

وبحسب البيان، عبر حسن عن "القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قرارًا سياديًّا يخص الجانب الأمريكي، ولكن قد يؤدي إلى نتائج لا تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت عددًا من الإجراءات الأمنية، التنظيميّة، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

وأضاف أن الإجراءات ستأخذ منحىً إيجابيًّا وملموسًا في القريب العاجل.

ومن جانبه، أكد الوزير الأمريكي في البيان بأن "العلاقات الأمريكية - العراقية مهمة للجانبين، كما ناقش الجانبان مختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسية في بغداد".

ووعد الوزير الأميركي وفقًا للبيان بـ "أخذ ما طُرِحَ في النقاش بعين الاعتبار".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقتٍ سابق، حذر رئيس الوزراء العراقي من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وتسحب موظفيها بسبب تكرار الهجمات على السفارة.

(ي م)