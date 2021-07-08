العراق.. استهداف المنطقة الخضراء بثلاث صواريخ كاتيوشا

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني العراقية أنه "في الساعة 00:٢ قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وأوضحت الخلية في بيان أن "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني".

ولفتت الخلية إلى أن الاستهداف الصاروخي تسبب بأضرار في سيارة تعود لأحد المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة السومرية نيوز، بإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأميركية وسط بغداد، مشيرة إلى أن صاروخاً حاول استهداف محيط السفارة.

ونقلت الشبكة عن مصدر أن "منظومة الـ C-RAM تصدت لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة الأميركية".

وتأتي الهجمات بعد يوم من استهداف قاعدة عين الأسد، التابعة للجيش العراقي، بـ 14 صاروخاً قال التحالف الدولي إنها سقطت في محيط القاعدة.

وبحسب شبكة الحرة فإن المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، أكدت بوجود عنصرين من الجيش الأميركي بين الجرحى في الهجوم على قاعدة عين الأسد.

(د ع)