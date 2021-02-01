العراق.. عملية عسكرية لملاحقة مرتزقة داعش وصولًا إلى الحدود السورية

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها اليوم، "انطلقت عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوب محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين وصولًا إلى الحدود الدولية مع سوريا، بإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأكد البيان أن "العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة، وصلاح الدين، وغرب نينوى".

وأوضحت أنها تتم عن طريق تسعة محاور رئيسة، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، "للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم".

ويشن مرتزقة داعش هجمات عديدة على الحدود السورية – العراقية، حيث يستغل نشاطه في مناطق نفوذ حكومة دمشق والقوات العراقية.

(ي ح)