العراق.. عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة فلول داعش

وقالت الخلية، في بيان إنه: "بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح اليوم، قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات (صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية، أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وكانت القوات العراقية قد أطلقت في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية لملاحقة فلول "داعش" في أطراف محافظة ديالى.

(ي م)