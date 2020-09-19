العراق.. القبض على مرتزقين من داعش في الأنبار

وقالت الوكالة في بيان "ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية"، وذلك بحسب السومرية نيوز.

وأضافت، أن "الإرهابيين يعملان آمرين في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار تحت كنى أبو عز الدين، وأبو محمود، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".

وأوضح، أن "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا أن في نيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا قد هربا إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل".

هذا وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، بتدمير أربعة أوكار لمرتزقة داعش ومقتل مرتزق، بضربة جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.

(ش ع)