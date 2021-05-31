العراق... القبض على 6 من مرتزقة داعش وضبط صواريخ في كركوك

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، تفكيك خلية إرهابية بعد القبض على جميع أفرادها في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش من الخلايا النائمة وبفترة ٤٨ ساعة الماضية، تمكنت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من (٦) عناصر نشط عملهم في محافظة كركوك"، بحسب ما أفادت شبكة السومرية.

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) واعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ومن ثم تم تكليفهم ضمن إحدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك".

وتابع البيان إنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيًّا وقضائيًّا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

إلى جانب ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، ضبط صواريخ معدة للإطلاق في محافظة كركوك وفي وقتٍ سابق من اليوم.

وقالت الوكالة في بيان: "إنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى مكافحة إرهاب الدبس ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للإطلاق، في قرية احصار التابعة إلى ناحية كوبري في محافظة كركوك ضمن أعمال الفوج الأول، لواء ٣١ بالفرقة الثامنة في الجيش العراقي، وتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات".

(ش ع)