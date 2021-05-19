العراق... القبض على 6 من مرتزقة داعش في كركوك

وقالت الوكالة في بيان "إنه من خلال المتابعة المستمرة للأهداف المطلوبة والصادرة بحقهم مذكرات قبض من عناصر عصابات داعش الإرهابي وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد وكيل الاستخبارات، فقد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك"، بحسب شبكة السومرية.

مضيفةً "أن الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابي، والذين عمل أحدهم مسؤولًا عن ما يسمى المضخات والحراقات وتقديم الدعم اللوجستي والآلي، وكذلك مقاتلًا ضمن صفوف داعش، والإرهابي الثاني عمل على تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة كركوك، فيما عمل الإرهابي الثالث من ضمن المشتركين بمجزرة سبايكر، أما الثلاثة الآخرون فهم مطلوبون وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق الإرهاب".

وأضاف البيان " إنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وإحالتهم إلى جهات الطلب".

(ش ع)