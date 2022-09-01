العراق.. القبض على 13 مرتزقاً من داعش في كركوك

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان له: "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز جهازنا في محافظة كركوك بنصب الكمائن المحكمة التي أدت إلى إلقاء القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".

وأضاف البيان أن "قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية".

وتابع البيان نقلته شبكة السومرية: "تم تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم".

(د ع)