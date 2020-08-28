العراق ..3 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء

وتحدثت خلية الإعلام الأمني، في بيان عن "سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

وفي سياقٍ منفصل، قال الجيش إن صاروخًا سقط يوم الخميس في حي الجادرية القريب من المنطقة الخضراء، لكنه لم يلحق أضرارًا كبيرة.

ويذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

(ش ع)