الانتخابات الرئاسية الإيرانية... تهديد للمقاطعين!

ولوّح رئيس قوى الأمن الإيراني، العميد حسين أشتري، بعصا الأمن ضد المقاطعين، وقال في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس، إن الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات "سيُلاحقون".

كما أضاف "حدد المرشد الأعلى واجبات الجميع، وبالتالي فإن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة وفق القانون"، من دون تحديد تفاصيل تلك الطريقة في التعامل، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وكان المرشد علي خامنئي حث الناس على المشاركة في الانتخابات، سواء بالوعيد أو التهديد والترهيب، ودعا، يوم الخميس، الناخبين على تجاهل الدعوات إلى المقاطعة، مع تزايد الانتقادات إزاء استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.

ويذكر أن مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين، كان وافق على سبعة مرشحين فقط، منهم رئيس السلطة القضائية المتشدد، إبراهيم رئيسي، وكبير المفاوضين النوويين السابق، سعيد جليلي، وذلك من أصل 590 شخصًا.

ومن المقرر أن يختار الإيرانيون في 18 حزيران/ يونيو خلفًا للرئيس حسن روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017-2018 وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

(د ع)