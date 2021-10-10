الانتخابات العراقية.. إغلاق الصناديق وحديث عن مشاركة منخفضة

وكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على "تويتر"، "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع محافظات العراق وبحضور مراقبين محليين ودوليين للإشراف على العملية الانتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المطارات وحدود المحافظات.

وفي مؤتمر صحفي لمفوضية الانتخابات قال مسؤولو المفوضية إن "القرعة ستجري لتحديد أين سيتم عد الأصوات وفرزها يدويا للتأكد من النتائج الإلكترونية".

وبحسب المفوضية من المفترض أن تعلن النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات، بحسب قانون الانتخابات وتعهدات المفوضية.

(ي ح)