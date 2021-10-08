الانتخابات العراقية.. انطلاق التصويت الخاص لقوى الأمن والنازحين والمساجين

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر 2019.

ويشمل التصويت الخاص عناصر قوى الأمن، بمن فيهم عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية جنوب كردستان ووزارة البيشمركة، إلى جانب النازحين والمساجين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، يبلغ عدد الناخبين العسكريين مليوناً و75 ألف و727 ناخباً، يقترعون في 595 مركزاً انتخابياً.

فيما يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحاً، ينتخبون في 86 مركزاً، بينما يحق لأكثر من 600 سجين فقط الاقتراع.

ويسري الصمت الانتخابي، السبت، على أن يجرى الاقتراع العام، الأحد المقبل، لينتخب العراقيون 329 نائباً جديداً في البرلمان، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي، ولن يصوت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة.

(ل د)