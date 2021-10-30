الانتخابات العراقية.. انتهاء الفرز اليدوي يبدد آمال القوى الخاسرة

وقررت مفوضية الانتخابات العراقية إعادة فرز أصوات 2000 لجنة بشكل يدوي (من أصل 55041 لجنة)، لمطابقتها مع نتائج التسريع الإلكتروني التي اعتمدت في اقتراع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ولأول مرة، تعتمد مفوضية الانتخابات العراقية في اقتراع تشرين الأول/ أكتوبر المبكر، تقنيات إلكترونية تمكن من عد نتائج التصويت وفرزها بشكل آني بما يضمن إعلان النتائج الأولية، خلال 24 ساعة من لحظة انتهاء الاقتراع وغلق الصناديق.

وأبدى تحالف "الفتح"، المقرب من إيران، رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية بعد أن سجل تراجعاً كبيراً في حظوظه الانتخابية مقارنة باقتراع 2018.

وأعلن مكتب انتخابات ميسان جنوبي العراق، أمس الجمعة، عن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للجان الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الثلاث في المحافظة، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ووصلت نسبة التطابق إلى ١٠٠% لجميع اللجان وبدون وجود أي اختلاف عن النتائج الأولية المعلنة.

وسبق ذلك بيومين، تطابق عمليات العد والفرز في محافظتي بابل ونينوى، فيما ينتظر اليوم السبت، استكمال بقية لجان الاقتراع في العاصمة بغداد بحضور مراقبين دوليين وممثلين عن الأحزاب والقوى المشاركة.

ومنذ أيام تتحرك حشود تابعة للقوى الموالية لإيران، والتي خرجت من انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر بخسائر مدوية، في مسعى منها للضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات عبر عمليات الفرز والعد الجارية الآن.

وتجمهر أنصار الأحزاب الخاسرة عند مداخل المنطقة الرئاسية ببغداد، وهددوا باقتحامها في حال اعتماد مفوضية الانتخابات النتائج الأولية المعلنة.

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعداً، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً.

وجاء تحالف الفتح أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات، بـ 16 مقعداً، فيما خرج تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم والدولة المدنية برئاسة حيدر العبادي على مقعدين لكل منهما.

(د ع)