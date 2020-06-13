الانتهاكات التركية لن تُثني المرأة

تستمر ردود الأفعال المناهضة للانتهاكات والممارسات التركية بحق شعوب المنطقة وخاصة المرأة، وبهذا الصدد ألقى مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام.

البيان أُلقي من قبل الإدارية أميرة السعد، واستنكرت في بدايته الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق نساء عفرين من سجنٍ، خطف وتعذيب على مرأى العالم.

وأكدت أميرة السعد، أن هذه الانتهاكات لن تُثني من عزم النساء من الوقوف بوجه الاحتلال "لطالما هذه النساء تنتهج روح المقاومة والتحدي من شخص القائد عبدالله أوجلان".

وعاهدت أميرة السعد بالقول "نعاهد أهالي عفرين على تصعيد روح المقاومة، ولن تثنينا عنها أساليب ووحشية الفاشية التركية ومرتزقتها، نحن صدى الشمال السوري، نحن أمة الحرية نساء الثورة والنضال لن نتخلى عن القضية وسنستمر على درب الثورة والحرية".

وطالبت أميرة السعد، في نهاية قراءتها للبيان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك فوراً لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تؤكد على المقاومة.

(ب د/هـ ن)

ANHA