الانتهاء من توزيع مازوت التدفئة في جل آغا

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وضعت المديرية العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا، عدة خطط لتوزيع مادة مازوت التدفئة على الأهالي في المدن والأحياء ضمن جغرافية شمال وشرق سوريا .

وخصصت مديرية المحروقات 440 لتر مازوت لكل أسرة، توزّع على دفعتين. واختصاراً للوقت، فقد وزعت المخصصات دفعة واحدة من قبل لجنة المحروقات في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو. وبلغ عدد الأسر في ناحية جل آغا حسب إحصائية لجنة المحروقات بـ 8844 أسرة.

فيما بلغ عدد الأسر المسجلة لدى إدارة المحروقات في إقليم الجزيرة ما يقارب الـ 400 ألف أسرة.

وأشار الرئيس المشترك للجنة المحروقات في ناحية جل آغا، دارا محمد يوسف، إلى أن "عملية توزيع المازوت بدأت في الناحية منذ بداية شهر حزيران المنصرم".

وأضاف "عملت إدارة المحروقات في هذا العام على تغيير نظام بطاقات المحروقات، واستبدلته ببطاقات ذكية مزودة بنظام الباركود، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمليات التوزيع وسرعتها".

وتتم عملية توزيع المازوت حسب ما بيّنه دارا محمد يوسف، بواسطة صهاريج مخصصة من قبل لجنة المحروقات، والتي تقوم بعملية التوزيع بالتعاون مع الكومينات، بهدف إيصال المازوت إلى كل منزل.

هذا، ولفت إلى "أن تسعيرة مادة المازوت تتم على أساس تسعيرتها المحددة من قبل الإدارة الذاتية بـ 75 ل.س للتر الواحد، بينما تختلف تسعيرة النقل بالصهاريج المخصصة وفق المسافة المقطوعة على أساس الكيلومتر الواحد، وفق ما تحدده مديرية المحروقات".

(آ)

ANHA