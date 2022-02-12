الانتهاء من صياغة مسودة العقد الاجتماعي على أن يعرض لاحقاً على الرأي العام

واختتمت قبل قليل اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها التي استمرت ليومين متتالين، بعد أن انتهت اليوم من مراجعة عامة لكافة بنود العقد حسب ما أفاد أعضاء اللجنة.

وانطلقت صباح اليوم في مدينة الحسكة أعمال اليوم الثاني والأخير من الجلسة الرابعة للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، لاستكمال أعمال ومهام اللجنة، في مناقشة مسودة العقد، بحضور كافة أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ ـة وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، الحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وعن أعمال اليوم الثاني والأخير قالت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة العقد عبير حصاف "اليوم انتهينا من صياغة العقد وتعديله، وإن اللجنة ستدخل مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة طرح ومناقشة هذا العقد مع أكبر قدر وعدد ممكن من شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، والمؤسسات والتنظيمات الموجودة في المنطقة".

وأضافت "عقب طرحه ومناقشته في المرحلة الجديدة، ستعاود اللجنة الموسعة الاجتماع في جلسة أخرى لمناقشة ما تقدم خلال الطرح، وستنتهي تلك الجلسة بالخروج بالصيغة النهائية مرفقة بالآراء والمقترحات إلى الإدارة الذاتية للمصادقة عليه".

ولفتت عبير حصاف إلى أن الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة، هي التي تحد من طرحه في اجتماعات جماهيرية موسعة، التي كان من المفترض أن تعقد في الفترة التي تلي انتهاء اللجنة الموسعة من صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

وكانت قد شكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 15 من شهر تموز من العام المنصرم 2021، لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضو/ـة، للعمل على إعداد مسودة للعقد الاجتماعي ومناقشته ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

(كروب/أم)

ANHA