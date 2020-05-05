الانتهاء من مشروع تمديد خط لمياه الشرب في الرقة

وأطلقت وحدة المياه بالتعاون مع إحدى المنظمات الخدمية العاملة في الرقة، مشروعاً لتمديد خط لمياه الشرب يروي قرابة الـ 30 ألف نسمة من سكان 7 قُرى موزّعة على الريف الشرقي للرقة.

وبدأ تنفيذ المشروع قبل شهر، وعملت الورشات في وحدة المياه بحفر خط أرضي بطول5 .3 كم، واستبداله بخط قطره 315 مم بمعدل ضغط 12 بار.

هذا وتعاني المنطقة من نقصٍ حاد في مياه الشرب منذ سنوات، نتيجة الأعطال والأضرار التي لحقت بها من تخريب وسرقة المعدات من محطة حمرا "بوطية" نتج عن ذلك التخريب قلّة في تأمين مياه الشرب للأهالي.

وبدروها استجابت وحدة المياه لطلبات الأهالي واستغلت فترة حظر التجوال لإصلاح الخط.

رئيس وحدة المياه في ريف الرقة الشرقي بسام الهزبر تحدث عن أهمية المشروع وتكلفته قائلاً: "وضعنا دراسات سابقة لتنفيذ مشاريع إصلاحات شبكات المياه المتضررة في المنطقة، ولكن قلةّ الدعم والإمكانات لم تساعدنا على تنفيذها".

وأضاف لم تكن وحدة المياه غافلة عن مشكلة أهالي الريف الشرقي ونقص مياه الشرب في المنطقة، بل وضعت المشكلة أمامها لحلها وتأمين مياه الشرب.

وعن تكلفة المشروع، أشار بسام إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى 300 مليون ليرة سورية، بالتعاون مع إحدى المنظمات العاملة في الرقة والتنسيق مع مجلس الرقة المدني".

(ح م أ ع/سـ)

ANHA