الانتهاء من مشروع إنارة  الشوارع الرئيسة والفرعية في ناحية الهول

وعقد الاجتماع في قاعة مركز قوى الأمن الداخلي في الناحية، وحضره ممثلون عن هيئة الإدارة المحلية والبيئة وهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة، والمؤسسات المدنية والعسكرية، ووجهاء أهالي ناحية الهول، التابعة لمقاطعة الحسكة.

وخلال الاجتماع بارك الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة سليمان عرب، إنجاز المشروع، وأكد على أهميته لتحقيق الأمن والاستقرار والتحرك الآمن للأهالي.

وفي ختام الاجتماع قدم أهالي ناحية الهول الشكر للجهات التي أشرفت على إنجاز المشروع.

وتضمن المشروع نشر 167 عموداً، وتنصيب 183 لمبة إنارة تعمل على الطاقة الكهربائية الواردة من محطات كهرباء ناحية الهول.

(ع م/ك)

ANHA