الانتهاء من عملية تنظيف نهر جقجق بشكل كامل

باشرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو بتنظيف نهر جقجق في 6 نيسان المنصرم، على 3 مراحل، وتمكنت اليوم، من الانتهاء من عملية التنظيف.

ويبلغ طول النهر من منبعه إلى مصبه (126) كم، وكان قُبيل عامي 1988-1989بمثابة شريان الحياة لمدينة قامشلو، إذ كان الأهالي يستخدمون مياهه في سقاية المزروعات واصطياد الأسماك، إلا أن السلطات التركية المتعاقبة حولت مجاري الصرف الصحي في مدينة نصيبين في باكور كردستان على مجرى النهر قبل دخوله لمدينة قامشلو.

وبعد تحويل السلطات التركية مجاري الصرف الصحي على مجرى النهر بات مصدر إزعاج لأهالي المدينة، نتيجة انبعاث الروائح الكريهة منه، وتراكم الأوساخ في حرم النهر ومجراه.

وبعد عمل استمر 56 يوماً، أنهت بلدية الشعب في قامشلو علمية تنظيف النهر، وإزالة كافة الأوساخ والقمامة وترحيلها بالتعاون مع شركة زاغروس، ومن المقرر أن يتم تعقيم وتسوير النهر من قبل بلدية الشعب.

عضوة المكتب التنفيذي لبلدية الشعب في قامشلو مزكين حسن أوضحت أن عملية تنظيف نهر جقجق امتدت من الحزام الشمالي في مدينة قامشلو وحتى الحزام الجنوبي للمدينة.

وأشارت إلى أن ضابطة بلدية الشعب نبهت الأهالي إلى ضرورة عدم رمي القمامة في مجرى النهر، لأن له آثار سلبية، وينتج عنها أمراض جرثومية، وطالبت الأهالي بضرورة التعاون مع بلدية الشعب للحفاظ على نظافة النهر.

ANHA