الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية تنظيف مجرى نهر جقجق

ينبع نهر جقجق من منبعين اثنين في هضبة طور عابدين في شمال كردستان، ويدخل من مدينة نصيبين في باكور كردستان إلى مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، ويصب في نهر الخابور الذي يصب في نهر الفرات وسط سوريا، ويبلغ طوله من منبعه حتى مصبه (126) كم.

ونهر جقجق لا يشبه باقي الأنهار، فبدل أن يشكل جريانه جمالية للمناطق التي يمر بها، يشكل مصدر إزعاج لأهالي المنطقة نتيجة الروائح الكريهة التي تفوح منه، بسبب تلوثه بمياه الصرف الصحي، بعد تحويل السلطات التركية مجاري الصرف الصحي في نصيبين عليه، قبل دخوله إلى مدينة قامشلو في الأعوام الفائتة.

وبعد دخول نهر جقجق إلى مدينة قامشلو يتعرض للتلوث بطرق أخرى أيضا، حيث يرمي مربو الماشية في حي طي مخلفات مواشيهم في مجرى النهر، بالإضافة إلى رمي الأوساخ فيه من قبل الأهالي، وكذلك رمي المسلخ البلدي مخلفات الحيوانات فيه، وبذلك تحول النهر إلى مصدر للروائح والأمراض في المنطقة.

وتبذل بلدية الشعب في مدينة قامشلو الآن جهودا حثيثة للمحافظة على نظافة مجرى النهر وجمالية المدينة، وبشكل خاص بعد انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، ولمنع ظهور هذا الفيروس اتخذت تدابير احترازية، ومنها تنظيف وتعقيم نهر جقجق على مراحل.

الرئيس المشترك للجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف، أوضح بأنهم باشروا بحملة تنظيف وتعقيم النهر في 6 نيسان، وستكون على مراحل، ففي البداية تمت إزالة القمامة والأوساخ، وترحيلها بالتعاون مع شركة زاغروس.

وبيّن مسعود يوسف أن المرحلة الثانية تتضمن تعقيم مجرى النهر للحد من الروائح الكريهة والقضاء على البكتيريا، بالإضافة إلى تعقيم المنازل المحيطة بمجرى النهر، وفي المرحلة الثالثة سيتم تسوير أطراف النهر لمنع رمي القمامة ومخلفات المواشي فيه.

ونوه يوسف أن كوادرهم الفنية تقوم الآن بإجراء دراسة شاملة حول كيفية حماية مجرى النهر بشكل دائم.

وطالب مسعود يوسف الأهالي بعدم رمي الأوساخ والقمامة في مجرى النهر.

(أ ب)

ANHA