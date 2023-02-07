الانتفاضة في روجهلات وإيران مستمرة والمحتجون: سنواصل احتجاجاتنا

ونزل شبان في مدينة سنه في روجهلات (شرق كردستان) إلى الساحات وأشعلوا النيران، تنديداً بالممارسات القمعية لسلطات الدولة الإيرانية.

كما تجمع شبان أمام سجن سنه والمبنى الرئيسي للقوات الخاصة، ورددوا الهتافات المناهضة للحكومة وأعلنوا أنهم سيواصلون نشاطاتهم الاحتجاجية، حسب وكالة روج نيوز.

في حين شهدت مدن أخرى في روجهلات وإيران أنشطة احتجاجية مختلفة على الرغم من الحصار الشديد الذي تفرضه قوات الدولة الإيرانية، حيث نزل المحتجون إلى الشوارع في العديد من المدن وأضرموا النيران ورفعوا الشعارات واللافتات المنددة بممارسات الحكومة الإيرانية.

من جهة أخرى، يستمر الدعم الخارجي لانتفاضة " "Jin, Jiyan ,Azadî(المرأة، الحياة، الحرية) في شرق كردستان وإيران دون انقطاع.

(ي م)