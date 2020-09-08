العنف ضد المرأة عنوان محاضرة للفتيات في حلب

ونظمت المحاضرة في مركز اتحاد المرأة الشابة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وشارك فيها العشرات من الشابات من حي الشيخ مقصود والأشرفية.

وألقيت المحاضرة من قبل القابلة القانونية نهى الراعي التي تطرقت في بداية المحاضرة إلى موضوع العنف الممارس على المرأة الذي لا يقتصر على العنف الجسدي فقط بل يشمل العنف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ودعت نهى النساء للاعتماد على أنفسهن في إدارة أنفسهن وأن يتحدن من أجل مناهضة العنف الممارس على المرأة.

كما تحدثت نهى عن مخاطر زواج القاصرات وما يحمله من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام، وقالت "إن الأزمة التي دارت في سوريا والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المجتمع انعكس سلباً على العوائل، مما دفع العوائل إلى تزويج بناتهن القاصرات ".

ولفتت نهى إلى التشوهات التي تتعرض لها النساء في أجسادهن نتيجة عدم تحملهن الإنجاب وهن قاصرات، ناهيك عن الضرر النفسي والجسدي الذي يلحق بهن.

وانتهت المحاضرة بالنقاش حول موضوع المحاضرة وضرورة توعية المجتمع للحد من مظاهر العنف ضد المرأة.

(ح م/ك)