الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل: تقارب تركيا مع حكومة دمشق هدفه ضرب مشروع الإدارة الذاتية

بعد فشل دولة الاحتلال التركي في أخذ الضوء الأخضر لشن هجوم على شمال وشرق سوريا خلال قمة طهران في الـ 25 من تموز الفائت بين رؤساء (روسيا وتركيا وإيران) واجتماع سوتشي في 5 آب الجاري بين بوتن وأردوغان، بدأت بالتقرب من حكومة دمشق بعد عدائها لها منذ اندلاع الأزمة السورية، بهدف ضرب مشروع الإدارة الذاتية وتعويم الدولة القومية على حساب شعوب المنطقة بشكل عام.

بهذا الصدد، قالت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود: "منذ بداية الأزمة السورية حتى اليوم نرى التدخل السافر لدولة الاحتلال التركي في المنطقة وظهورها في البداية كالمخلص والمنقذ للشعب السوري، ولكن يوماً بعد يوم انكشف قناعها وأصبح زيفها واضحاً، حيث دعمت في البداية المعارضة والجيش الحر وجبهة النصرة ودعمها الواضح لداعش إلى جانب ذلك احتلالها المباشر للأراضي السورية، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف دولة الاحتلال التركي عن شن هجماتها على شمال وشرق سوريا؛ لأن هذه المنطقة فيها مشروع ديمقراطي متمثل بالإدارة الذاتية الذي يشكل الأرضية الخصبة والنواة لحل الأزمة السورية.

هدفها ضرب مشروع الإدارة الذاتية

وقالت سهام داوود إن هدف دولة الاحتلال التركي بالدرجة الأولى هو ضرب هذا المشروع لذلك فهي تلجأ إلى كل الأساليب والوسائل وتستخدم جميع أدواتها من أجل ضرب هذا المشروع بالاحتلال المباشر والتهديد باجتياح المزيد من المناطق السورية واستخدام المسيّرات لاستهداف قادة قوات سوريا الديمقراطية والسياسيين في المنطقة".

وأشارت إلى أنه وبعد مضي عقد من الزمن على عمر الأزمة السورية نرى أن تركيا تسعى للتواصل مع حكومة دمشق "ونحن نرى لقاء طهران بين طهران وروسيا وتركيا ولم تحصل تركيا على الضوء الأخضر لاحتلال شمال وشرق سوريا ولكن كان البديل لها هو اتفاقية "أضنة" المعدلة وهي شرعنة لبيع المزيد من الأراضي السورية للاحتلال التركي".

وقالت أيضاً: "على حكومة دمشق التوجه إلى السوريين والسعي إلى الحل عبر الحوار السوري وعليها أن تلبي نداءات الإدارة الذاتية من أجل الجلوس والتفاوض من أجل حل أزمة البلاد".

وطالبت سهام داوود الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته ألا ينجر وراء سياسة دولة الاحتلال التركي وأهدافها في المنطقة "إذا كان هدف تركيا اليوم شمال وشرق سوريا فإن هدفها غداً سيكون كامل سوريا".

كما توجهت بالتحية "لكل الأصوات التي ارتفعت في وجه دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة لإخراج أردوغان وجيشه من الأراضي السورية".

وأوضحت سهام داوود أن "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري كاملاً وأن يسعى إلى حل جاد وجذري لأزمة البلاد وفق قرار الأمم المتحدة 2254".

حزب سوريا المستقبل سيدعم الإدارة الذاتية بكل إمكاناته

أكدت سهام داوود على دعم حزب سوريا المستقبل للإدارة الذاتية وقالت: "إدارتنا هويتنا" هو شعارنا لمؤتمر حزب سوريا المستقبل للعام الثالث، وإن هذه الإدارة أصبحت لها تجارب وخبرة وعلى الرغم من الحصار من كل الجوانب وكل ما يحاك ضدها من الحرب الخاصة، تثبت كل يوم قدرتها على الوقوف ومقاومتها لكل الضغوطات التي تتعرض لها وهذا نتيجة التفاف مكونات المنطقة حولها".

(خ)

ANHA