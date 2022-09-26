الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل محذرة من خطورة مخيم الهول: يشكل أرضية خصبة لعودة داعش

أطلقت قوى الأمن الداخلي بدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، بتاريخ 25 آب الماضي، حملة "الإنسانية والأمن" داخل مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من أسر مرتزقة داعش، وكشفت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أثناء إعلانها انتهاء المرحلة الثانية من الحملة في 17 أيلول الجاري خلال بيان، عن إلقائها القبض على 226 شخصاً، بينهم 36 امرأة متشددة، شاركن في جرائم القتل والترهيب.

تركيا تدعم داعش لوجستياً

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، التي استهلت حديثها بالقول: "نحيي جهود قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على هذه الحملة التي جاءت في مكانها وزمانها الصحيحين؛ كون مناطقنا تتعرض لتهديدات متكررة من قبل دولة الاحتلال التركي بهدف إعادة داعش من جديد إلى المنطقة".

وذكّرت بالدعم المقدم من دولة الاحتلال التركي لداعش "يجب ألا ننسى الدعم اللوجستي الذي جهزته دولة الاحتلال التركي في حال فرّ 5 آلاف من مرتزقة داعش من سجن الصناعة في غويران، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على السجن والقضاء على المخططات التركية بإخراج المرتزقة منه".

ورأت أن حملة "الإنسانية والأمن"، كانت ضرورية جداً، "شاهدنا في الفترة الماضية كيف استهدف داعش المواطنين، لا سيما النساء في مخيم الهول وقتل العديد منهن".

الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، تحدثت عن نتائج الحملة "رأينا كيف أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على العديد من الأسلحة والأنفاق الموجودة تحت الأرض وغرف التعذيب الوحشي التي يقوم فيها مرتزقة داعش بتعذيب القاطنين في المخيم".

داعش يشكل خطراً على العالم أجمع وليس على شمال وشرق سوريا فقط

وأشارت إلى خطورة "جهاز الحسبة" و"أشبال الخلافة"، في حديثها عن "تدريب الأطفال في سن الثامنة وزرع الفكر المتطرف في أذهانهم، عبر نساء داعش، وتشكيل الحسبة النسائية التي تقوم بمحاسبة النساء داخل المخيم، لنشر فكر داعش فيه".

كما ذكّرت بنداء الإدارة الذاتية بتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته اتجاه هذا المخيم؛ "ولكن قوبل هذا النداء بالصمت من قبل المجتمع الدولي"، وقالت: "الحمل ثقيل على الإدارة الذاتية الديمقراطية منذ سقوط داعش في الباغوز وتشكيل مخيم الهول".

مؤكدة ضرورة تحمّل القوى الدولية مهامها ومسؤولياتها تجاه "هذا المخيم الذي يشكل أرضية خصبة لعودة داعش ونشر فكره في مخيم الهول".

وقالت: "مخيم الهول يشكل خطراً كبيراً على الإنسانية وعلى كل الدول، ليس فقط على شمال وشرق سوريا، ومن أجل ذلك على المنظمات الدولية وعلى الدول التي لديها مواطنون منضمون الى داعش استعادة مواطنيها ومحاكمتهم في بلدانهم".

طالبت سهام داوود دول التحالف التي كانت مشاركة في حملات القضاء على داعش بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا المخيم الخطير.

كما طالبت المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بالعمل وفق مبادئها وإعادة تأهيل النساء والأطفال وإنقاذهم من فكر داعش المتطرف.

(ي م)

ANHA