الأمين السابق لوزارة البيشمركة: تركيا انتهكت السيادة العراقية 650 مرة خلال العام المنصرم

تصاعدت هجمات دولة الاحتلال التركي على أراضي العراق، وخاصة على شنكال، وفي الآونة الأخيرة، في 27 شباط /فبراير الماضي، هاجمت الدولة التركية سيارة في شنكال بطائرة مسيّرة، ونتيجة للهجوم استشهد اثنان من قادة (وحدات مقاومة شنكال)، بير جكو (سعد علي بدل) وآكر جفري (خيري خضر خلف) وأصيب مقاتل واحد بجروح.

وفي الأول من آذار، قصفت طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي مرة أخرى سيارة في وسط شنكال ونتيجة للهجوم استشهد شيرزاد شمو قاسم، أحد قادة أسايش إيزيدخان.

وقصفت طائرة مسيرة، تابعة لدولة الاحتلال التركي، الجمعة الماضي، سيارة بالقرب من قرية قره هنجير على حدود قضاء جمجمال، ونتيجة الهجوم استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بجروح.

وأكد الأمين السابق لوزارة البيشمركة جبار يارو خلال مؤتمر صحفي نقلت عنه وكالة rojnews أن “الدولة التركية انتهكت السيادة العراقية خلال العام الماضي650 مرة من خلال الهجمات البرية والجوية”، مشيرا إلى “الدولة الإيرانية خرقت السيادة العراقية 39 مرة خلال العام الماضي.

ودعا جبار ياور الحكومة الاتحادية إلى حماية السيادة العراقية من الهجمات التركية والإيرانية وعدم التزام الصمت.

وختم الأمين السابق لوزارة البيشمركة جبار يارو حديثه بالقول “يجب على الحكومة الاتحادية تقديم شكوى ضد كل من يعتدي على السيادة العراقية أو حماية سيادتها بنفسها”.

(سـ)