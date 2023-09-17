الأمين العام للناتو: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة أوردتها وكالة فرانس برس، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، محذراً: "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

والتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في شباط 2022 أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.

وشنت كييف هجوماً مضاداً في حزيران الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدوداً، بحسب فرانس برس.

وقال ستولتنبرغ: "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مردفاً "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".

وتابع: "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه: "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضواً في الناتو"، مشيراً إلى أن كييف "اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي" خلال قمة الحلف في تموز.

وأكد ستولتنبرغ أنه: "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".

(م ش)