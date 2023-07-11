الأمين العام للناتو: سنوجه دعوة لأوكرانيا للانضمام عند اتفاق الحلفاء

وأوضح ستولتنبرغ خلال قمة الناتو المُنعقدةِ في عاصمة ليتوانيا فيلينوس، أنّ مجلساً مشتركاً بين الناتو وأوكرانيا، سينعقد غداً بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً في ذات الوقت إلى أنّ الحلفاء قدّموا خطةً دفاعيةً شاملة، لمواجهة روسيا والإرهاب، على حد وصفه.

في غضون ذلك نقلت وكالةُ رويترز عن أربعة دبلوماسيين قولهم إن زعماءَ الدول الأعضاء في الناتو توصّلوا لاتفاقٍ بشأن كيفية تحديد علاقتهم في المستقبل مع أوكرانيا بما في ذلك طلب انضمامها للحلف.

وأضاف أحدُ الدبلوماسيين للوكالة، أن الصيغةَ النهائية لإعلانٍ يتعلق بعضوية أوكرانيا في المستقبل تنصُّ على أن الحلف “سيكون في وضعٍ يسمح له بتوجيه دعوةِ العضوية عند موافقة الأعضاء واستيفاء الشروط.

(سـ)