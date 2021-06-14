الأمين العام للناتو: لا حرب باردة جديدة مع الصين وعلاقتنا مع موسكو في أدنى مستوياتها

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إنه لا توجد حرب باردة جديدة مع الصين، لكن سيتعين على الحلفاء الغربيين التكيف مع التحدي المتمثل في صعود بكين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل قمة زعماء الناتو: "نحن لن ندخل حربًا باردة جديدة، والصين ليست خصمنا، وليست عدونا".

وأضاف: "لكننا بحاجة إلى أن نتصدى معًا، كحلفاء، للتحديات التي يفرضها صعود الصين على أمننا".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن "علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة"، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وأضاف: "أنا واثق من أن قادة الناتو سيؤكدون نهجنا ثنائي المسار تجاه روسيا: دفاع قوي مقترن بالحوار".

وقال ستولتنبرغ إن قادة الناتو سيتشاورون مع بايدن قبل أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(م ش)