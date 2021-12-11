الأمين العام للناتو يرفض طلب روسيا إلغاء قرار يتيح لأوكرانيا الانضمام إلى الحلف

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقررها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا - ولا أحد سواها- بحسب وكالة فرانس برس.

وفي تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا، قرر حلف الناتو رفض الطلب الذي تقدمت به روسيا، الجمعة، لمطالبة الغرب بسحب الدعوة التي وجهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، وفقاً لما أفاد به الجمعة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وأضاف "لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكم أو تقرر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون".

وكانت روسيا قد طالبت الجمعة حلف شمال الأطلسي بأن يلغي رسمياً قراره الصادر عام 2008 بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، مشددة على أن تقديم ضمانات لموسكو بوقف توسع التكتل العسكري شرقاً يصب في مصلحة الغرب.

كما طالب بيان للخارجية الروسية الجمعة، الحلف بوقف إجرائه مناورات عسكرية بالقرب من حدود روسيا، وأشار إلى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات الأمنية سيتم الكشف عنها "في المستقبل القريب".

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في إيجاز صحفي في موسكو: "إذا كان خصومنا على الجانب الآخر، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومعها أيضاً دول أخرى، حلفاؤها، ما يسمى الدول متماثلة التفكير، إذا رفضت وحاولت نسف ذلك (أي تقديم ضمانات أمنية لموسكو)، من الحتمي أنها ستجني مزيداً من التردي للوضع الأمني لها". وأضاف "عدم الموافقة سيكون معناه الاقتراب من مواجهة كبيرة".

(م ش)