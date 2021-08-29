الأمين العام لحزب التطوير والتغيير الوطني: نعول على تكاتف أبناء المنطقة للوقوف بوجه الفاشية التركية

شنت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجوماً على مناطق شنكال طالت المستشفيات والمناطق الآهلة بالسكان راح ضحيتها عدد من الشهداء، وذلك بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني, كما شنت هجمات على تل تمر وزركان في شمال شرق سوريا خلفت دمار وعدد من الضحايا المدنيين .

وفي السياق أشار الأمين العام لحزب التطوير والتغيير الديمقراطي ابراهيم الخليل إنه في الآونة الأخيرة استغلت القوات التركية ومرتزقتها توجه انظار العالم نحو افغانستان والقاعدة.

واضاف أن تركيا استغلت هذه الظروف لتقوم بهجماتها على المناطق الشمالية في سوريا في تل تمر وزركان مخلفة في ذلك أضراراً مادية وعدد من الشهداء. مؤكداً أن تركيا "تتبع سياسة همجية ووحشية من خلال استهداف المدنيين والمراكز الصحية"، وأضاف "وذلك حصل بتواطؤ دولي وخاصة من قبل الروس الذين يعتبرون الضامن في المنطقة".

وأردف الخليل "نحن لم نعد نعول على أي من الدول، حيث ناشدنا كثيراً لكف هذه المهزلة وإيقاف هذه الجرائم دون جدوى"، موضحاً أنهم يعولون بشكل اساسي على "قوات سوريا الديمقراطية التي استطاعت تحرير الأرض من براثن الارهاب المتمثل بداعش، وعلى تكاتف أبناء المنطقة من عرب وكرد وسريان للوقوف بوجه المشروع الإرهابي للفاشية التركية ومرتزقتها".

(ك)

ANHA