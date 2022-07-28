الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الكردستاني يثني على مقاومة الكريلا ويدعو لدعمها لمنع احتلال العراق

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان 2021، الذي صادف الذكرى السنوية 106 للمجزرة التي ارتكبت بحق الأرمن، هجمات عنيفة على مناطق الدفاع المشروع.

وعلى الرغم من استخدامه كافة أنواع الأسلحة والتقنيات الحربية المتقدمة، إلا أنه لم يحقق أهدافه، وتكبّد خسائر كبيرة. وكانت حصيلة المعارك على مدى ثلاثة أشهر بحسب ما نقله المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، تنفيذ 1129 عملية، ومقتل 1528 من جنود الأتراك، وتدمير ثلاث مروحيات ودبابة، والعديد من المركبات العسكرية.

وشملت الحصيلة الفترة الممتدة من 14 نيسان 2022 وحتى 14 تموز من العام ذاته.

ويرى السياسي الكردي والأمين العام لحزب التجمّع الوطني الكردستاني، محمد عباس، أن الاحتلال التركي يحاول طمس الهوية الكردية بهجماته، مؤكداً أنه "لو سنحت الفرصة لتركيا فستستولي على كامل العراق".

وتطرّق محمود عباس في حديثه، إلى المخططات الاحتلالية لتركيا ضد كردستان، وقال: "إن الشعب الكردي يواجه الاحتلال التركي من خلال مقاومة قوات الكريلا التي تحمي القضية الكردية. وإن الحكومة التركية تريد السيطرة على مناطق الشرق الأوسط كافة، إلى جانب مخططاتها باحتلال عموم كردستان".

وأشار "لا يقف في وجه المخططات التركية سوى الشعب الكردي الذي يقاوم ويواجه هذه المخططات منذ أكثر من 40 عاماً، من خلال قوات الكريلا التي لا تعرف الهزيمة وشعارها الدائم هو النصر".

وتابع عباس حديثه "تهدف تركيا من خلال هجماتها إلى طمس الهوية الكردية، والقضاء على الكرد لتوسيع رقعة احتلالها، وإن سنحت لها الفرصة، فتستولي على العراق كله، وليس فقط جنوب كردستان؛ لإحياء الامبراطورية العثمانية من جديد".

مؤكداً أن سياسة تركيا الاحتلالية ستُهزم من خلال مقاومة الشعب الكردي.

وأضاف "على الشعب الكردي أن يعلم أن هذه الحرب هي حرب الوجود، فالهجمات على قوات الكريلا هي هجمات على عموم الشعب الكردستاني، لتحقيق مطامعها في احتلال كردستان".

منتقداً حكومة جنوب كردستان على عدم إبداء أي موقف حيال سياسة الاحتلال التركي "إلى الآن لم تتخذ حكومة جنوب كردستان أي موقف حيال ممارسات وجرائم الاحتلال التركي أو إدانتها، فاستهداف تركيا للشعب في جنوب كردستان لا يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني في منأى عنها، بل ستوجه ضربات له متى شاءت".

مجزرة زاخو ضربة للشعب العراقي كله

استهدف جيش الاحتلال التركي في الـ 20 من تموز الجاري، مجموعة من السياح العراقيين بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، وانتقاماً للمجزرة نفذت قوات الدفاع الشعبي سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي.

في هذا السياق أيضاً، أوضح عباس أن "استهداف تركيا للمواطنين العراقيين هو ضربة الشعب العراقي كله، فهو رسالة من تركيا باستمرارها في تنفيذ مخططاتها لاحتلال تلك المناطق دون الاكتراث لأحد".

وفي الختام، دعا الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الكردستاني، محمود عباس، الأحزاب السياسية إلى رص الصفوف لصد الهجمات التركية على المنطقة.

(آ)

ANHA