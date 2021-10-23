الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني: أي هجوم تركي غير ممكن بدون موافقة روسيا وأمريكا

توالت التهديدات على لسان أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال التركي بشن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا. وقُوبلت التهديدات التركية باستهجان في شمال وشرق سوريا من العرب والكر والسريان والأحزاب والقوى السياسية.

وفي هذا السياق، يرى محمد عباس أن التهديدات التركية سيقابلها "مقاومة من قسد". وحثً الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني الشعب بأن يكونوا "على استعداد ويقفوا صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية لإفشال المخطط العثماني الذي لم يعد يخفى على أحد".

وتابع "إن التهديدات التركية ليست بشيء جديد على شمال وشرق سورية وإنما هي استمرار لأطماع باحتلال كامل الشريط الحدودي من عفرين إلى ديرك".

ولفت عباس إلى أن هجوم تركي محتمل لن يتم" دون ضوء أخضر من أمريكا وروسيا".

وأوضح عباس أن أي تهور تركي وهزيمة تتلقاها في شمال وشرق سيعقد الأمور على أردوغان المهتز داخلياً وخارجياً.

وأكد السياسي "في حال توحيد كلمة الشعب الكري فإن التهديدات التركية ستفشل من تلقاء نفسها".

وعبّر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس عن استعدادهم "لمواجهة التهديدات التركية ويجب على شعبنا أن يقف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية، وأن يتحلوا بروح المقاومة لإفشال المخططات التركية".

(مـ)

ANHA