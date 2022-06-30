الأمين العام لحلف الناتو: توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو مطلع الشهر المقبل

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن "توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيتم يوم الثلاثاء 5 تموز، بمشاركة وزراء خارجية الحلف"، بحسب وكالة رويترز.

وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".

وشدد ستولتنبرغ على أن قمة الناتو في مدريد "أصبحت تاريخية، حيث اتخذ زعماء دول الحلف عدداً من القرارات المهمة، وكذلك وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة".

قال ستولتنبرغ في تصريحات يوم أمس، أن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلماناً، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "بعد الدعوة نحتاج إلى عملية تصديق في 30 برلماناً. وهذا يستغرق بعض الوقت دائماً، لكنني أتوقع أيضاً أن يتم ذلك بسرعة لأن الحلفاء مستعدون لمحاولة جعل عملية التصديق تحدث في أسرع وقت ممكن".

(م ش)