أعرب الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحافية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا، عن "خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار الرئيس سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة".

وأشار أبو الغيط إلى "أنه يعتقد أنّ تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان"، متعهّدًا بـ"مواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان، ومدّ يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث".

وناشد أبو الغيط "المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق"، وقال: "إن مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني، وإن كان الإنصاف يقتضي أيضا تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية إيصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر".

(ز غ)