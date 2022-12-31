العميد علي حسن: داعش استغل انشغال قواتنا بالتصدي للهجمات التركية

في ظل استمرار دولة الاحتلال التركي في قصفها على شمال وشرق سوريا وانشغال قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي لها، تستغل خلايا مرتزقة داعش هذه الفرصة في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشنت خلية لمرتزقة داعش بتاريخ 26-12-2022 هجوماً على مركز قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية بالطرف الغربي الشمالي لمدينة الرقة.

وفي الـ 29 من الشهر ذاته استهدفت خلية تابعة لمرتزقة داعش دورية لقوى الأمن الداخلي في الريف الشرقي للرقة مما أدى لاستشهاد عضو وإصابة اثنين آخرين.

عضو الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، العميد علي حسن، لفت الانتباه إلى استغلال داعش لانشغال القوات بالتصدي للهجمات التركي، وقال "بعد الهجوم على المركز الغربي لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة من قبل خلايا لمرتزقة داعش سعياً منها لإحداث ثغرة أمنية كون المركز قريب من أحد السجون الذي يحوي مقاتلي داعش مستفيدة من انشغال قواتنا بصد الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال التركي ".

وتابع حسن في السياق ذاته "استغلت خلايا داعش انشغالنا بالتصدي للهجمات التركية لإحداث ثغرة في الأمن الذي يسود المنطقة ولكن مقاتلينا تصدوا لهم وقدموا تضحيات لا توصف من أجل صد هذا الهجوم وإفشال ذلك المخطط الذي كان يسعى لإحداث فوضى أمنية في مدينة الرقة".

وأكد العميد علي حسن "كل هذا الكلام مرتبط بالتهديدات من قبل الجانب التركي على مناطقنا وعلى ما يبدوا أن داعمي داعش أعطوها الضوء الأخضر بالتحرك كون مدينة الرقة مدينة آمنة متوائمة تعيش في حالة أمن وطمأنينة وازدهار بعد تحريريها من إرهاب داعش".

وفي ختام حديثه قال العميد علي حسن "قمنا بفرض حظر كلي على الرقة من أجل تمشيطها بشكل كامل من أجل التأكد أن المدينة خالية بشكل كامل من خلايا مرتزقة داعش"، وأكد أن "الأمور أصبحت تحت السيطرة والأمور جيدة ونشكر أهالي الرقة على مساعدة قواتنا على فرض الأمن على المنطقة ونحن على العهد مستمرين حتى انتهاء عملية التمشيط".

(خ)

ANHA