الأمن الوطني العراقي: تركيا تتجاوز معايير التعامل بين الدول

وقال بيان للمجلس نشرته السومرية نيوز، انه "عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وناقش الموضوعات المعدّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنه".

ودان المجلس بشدة وفقاً للبيان، "الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين"، مؤكدا أن "هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة".

وأضاف أن "العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية"، مبينا أن "الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد"، مشددا على "ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ ما يلزم" .

(ي ح)