الأمن الروسي يحبط هجومًا إرهابيًّا على صلة بجبهة النصرة

اعتقلت قوات الأمن الروسية أحد أتباع الإسلام المتطرف الذي كان يعد لهجوم إرهابي في بشكيريا، وقالت في بيان صحفي "اعتقل مواطن روسي من مواليد 1995 كان يستعد لشن هجوم مسلح على ضباط إنفاذ القانون"، بحسب ما أوردته ريا نوفوستي الروسية.

واعترف المشتبه به، بأنه كان ينوي القيام بعملية تفجير، وأظهر شريط الفيديو، الذي صوره النشطاء بعد الاعتقال، مكونات المتفجرات والأداة "التي تشبه ظاهريًّا صاعق كهربائي".

وكما جاء في المراسلات الموجودة على أجهزته، فقد تلقى التعليمات اللازمة من مبعوثي مرتزقة في "هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)".

(م ش)