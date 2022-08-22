الأمن الروسي يعتقل مرتزق من داعش تلقى تدريبات في تركيا لتنفيذ هجوم في الهند

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه كشف "المخطط الإرهابي" وألقى القبض على مرتزق من داعش، "وهو مواطن من بلد في منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند"، وفقا لشبكة روسيا اليوم.

وبحسب جهاز الأمن الروسي أن المرتزق الذي تم القبض عليه، تم تجنيده أثناء تواجده من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، في تركيا، لتنفيذ "عملية انتحارية".

وأضاف "تم تلقينه العقائدي عن بعد عبر موقع تلغرام وخلال اجتماعات شخصية في اسطنبول مع أحد ممثلي داعش".

وأشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى أن "الإرهابي أقسم على الولاء لأمير داعش، وبعد ذلك كلف بمهمة المغادرة إلى روسيا واستكمال المستندات اللازمة والسفر إلى الهند لارتكاب عمل إرهابي".

وتعتبر دولة الاحتلال التركي الداعم الأول للإرهاب، إذ دخل عبر حدودها الآلاف من مرتزقة داعش إلى سوريا بعد تلقيهم تدريبات فيها.

(ش ع)