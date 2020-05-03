الأمن الحكومي السوري يعتقل موظفي مخلوف والأخير يهدد: مخاطرة كبيرة

وقال مخلوف اليوم: "بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني، وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين لدينا, هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، أكبر داعم وأكبر خادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟ ولكن للأسف بدأت الأمور تنقلب بطريقة مختلفة".

وأضاف: "هل تعتقدون أن الأمر مزحة أو لعبة؟ إنها مخاطرة كبيرة لأن ما يُطلب مني لا يمكن أن ألبيه, طُلب مني أن أنفذ تعليمات وأنا مغمض العينين، أقول لهم إن هذا الأسلوب لا يجب أن يحدث, هذا ظلم واستخدام للسلطة في غير محلها".

وتابع: "لا يجب أن نستخدم السلطة لصالحنا بل لخدمة الناس, سبق وأن طلبت من الرئيس (السوري بشار الأسد) التدخل لإنصاف شركتنا بطلبات لم يكونوا محقين بها, الهدف ليس عدم الدفع بل أن تذهب الأموال التي سندفعها إلى مستحقيها لأنها كانت ستصرف لمحتاجين، الموضوع حساس جداً وكبير وجنى عمر، وقد تم تسخير جزء من الشركات والأعمال لعمل إنساني".

وقال: "هدف المناشدة هو وضع حد للتدخلات حول صاحب القرار، لأنها أصبحت لا تطاق ومقرفة وخطرة".

وظهر رجل الأعمال السوري في وقت سابق في فيديو نشره على صفحته الشخصية فيسبوك، وانتقد فيها سياسة الحكومة وتغريم شركتي سيريتل وأم تي إن، وهدد رئيس الحكومة بشار الأسد بفتح الملفات في الوقت المناسب.

وبدورها قالت وزارة الاتصالات السورية ردّاً على رامي مخلوف أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد، وذلك ردّاً على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه رامي مخلوف.

(ي ح)