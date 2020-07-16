الأمن الداخلي: طائرات تركية استهدفت النقطة الروسية والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب

وأصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بياناً حول استهداف الطيران المسير اليوم لناحية الدرباسية، وجاء في بيانها:

"يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه العشوائي لمدن وبلدات الشمال السوري، حيث استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال نقطة عسكرية تابعة للقوات الروسية اليوم الخميس 16 تموز / يوليو الجاري.

هذا وتعتبر النقطة التي تعرضت للقصف من قبل جيش الفاشية التركية نقطة تنسيق استراتيجية على بعد 1 كم جنوب بلدة الدرباسية على الطريق المؤدي لمدينة الحسكة، ونتج عن الاستهداف إصابة جندي روسي وثلاثة مدنيين ، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب التي دعت لاستهداف نقطة تتخذها القوات الروسية مقراً لها.

وأمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لازالت تركيا تواصل عدوانها دون أي ردع لعملها الإرهابي الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء في كل استهداف من قبل تركيا".

(ل)

ANHA